Unternehmen in Großbritannien beschweren sich, dass Investmentbanker zu viel über geheime Deals ausplaudern. Dabei gehört Geschwätzigkeit zur Arbeitswelt dazu – und kann sogar großen gesellschaftlichen Wert haben.

Von Valentin Dornis

Wer wissen will, was den Mittelbau der deutschen Wirtschaft so beschäftigt, der sollte ICE fahren. Hier ein lautes Telefonat über die schlechten Geschäftszahlen, da eine halb fertige Präsentation über interne Entscheidungsprozesse auf dem Bildschirm. Und wenn man Glück hat, erfährt man auch noch den neuesten Klatsch über Brigitte aus der Buchhaltung eines größeren Autozulieferers.