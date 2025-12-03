Wer einkaufen geht oder seine Miete überweist, begegnet ihm nach wie vor zuverlässig: dem historischen Teuerungsschub, der die Deutschen in den vergangenen Jahren heimgesucht hat. Die Preise stiegen in wenigen Jahren um mehr als 15 Prozent. Deshalb dürften viele Arbeitnehmer mit der Forderung der Gewerkschaft Verdi sympathisieren, dass die mehr als zwei Millionen Beschäftigten der Bundesländer sieben Prozent mehr verdienen sollen.