Sieht toll aus - aber reicht das? Gerade die jüngere Generation will lieber Transparenz als schicke Büros.

Übers Gehalt spricht man nicht, zumindest nicht in Deutschland. Darunter leiden auch Berufseinsteiger. Zeit für mehr Courage - von der auch Unternehmen profitieren könnten.

Kommentar von Sophie Kobel

In einer Beziehung erfährt man über die Jahre hinweg ja vieles voneinander: Welche familiären Dramen einen geprägt haben, ob man sich Kinder wünscht, auch welche sexuellen Vorlieben der oder die andere hat. Aber nur die Hälfte der Ehepaare in Deutschland weiß, wie viel der oder die andere verdient. Und im beruflichen Umfeld sieht es noch schlechter aus: Nur rund ein Fünftel der Befragten weiß demnach, wie viel die Kollegin oder der Kollege am Schreibtisch nebenan bekommt.