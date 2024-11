Was die VW-Belegschaft verdient

Die Löhne müssen sinken, fordert das VW-Management – und legt sich mit der IG Metall an. Aber wie viel verdienen die Mitarbeitenden zwischen Currywurst-Küche und Fließband eigentlich wirklich? Und wie viel der Vorstand?

Von Kathrin Werner

Fun Fact: Volkswagen produziert in Deutschland mehr Currywürste als Autos. 8,5 Millionen waren es im vergangenen Jahr, ein beeindruckendes Wachstum nach 6,5 und 7,9 Millionen in den Jahren zuvor. Würste haben in Wolfsburg auch mit Gehältern zu tun.