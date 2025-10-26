Wer glaubt, bei Rebuy werden Smartphones aufgeschraubt und wieder zusammenmontiert, liegt ziemlich falsch. Rebuy ist zwar einer der größten Händler für gebrauchte Smartphones in Deutschland und so wie Swappie, Refurbed, Back Market und Amazon Renewed einer der etablierten. Aber hier in der Berliner Werkshalle in der Siemensstadt sitzt an diesem Nachmittag niemand gebeugt mit Schraubenzieher und Pinzette über einem Handy und repariert es. Überhaupt ist die Anzahl der Beschäftigten überraschend gering. Und einer der wichtigsten Mitarbeiter ist nicht mal ein Mensch. Der Roboter steht am Ende eines meterlangen Förderbands. Mit Greifarmen und Zangenhänden nimmt er die gebrauchten Handys Stück für Stück vom Band und legt sie ganz langsam und sanft in einen Automaten.