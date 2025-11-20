Gerade noch hat die Bundesjustizministerin über die Anzahl der Steckdosen im Wohnzimmer gesprochen, da ist sie schon bei der Stärke von Zimmerdecken angekommen: „Stahlbetondecken im Neubau müssen mindestens 18 Zentimeter dick sein“, sagt Stefanie Hubig (SPD). Und sie findet: Das muss nicht sein.
WohnungsbauE wie einfacher
Bauen soll nicht nur schneller, sondern auch einfacher werden – und damit günstiger. Doch weil bislang die Rechtssicherheit fehlt, wird in Deutschland oft nach dem Goldstandard gebaut. Zwei Ministerinnen wollen das ändern.
Von Tim Frehler, Berlin
