WohnungsbauE wie einfacher

Ein Bauprojekt in Frankfurt.
Ein Bauprojekt in Frankfurt. (Foto: Boris Roessler/dpa)

Bauen soll nicht nur schneller, sondern auch einfacher werden – und damit günstiger. Doch weil bislang die Rechtssicherheit fehlt, wird in Deutschland oft nach dem Goldstandard gebaut. Zwei Ministerinnen wollen das ändern.

Von Tim Frehler, Berlin

Gerade noch hat die Bundesjustizministerin über die Anzahl der Steckdosen im Wohnzimmer gesprochen, da ist sie schon bei der Stärke von Zimmerdecken angekommen: „Stahlbetondecken im Neubau müssen mindestens 18 Zentimeter dick sein“, sagt Stefanie Hubig (SPD). Und sie findet: Das muss nicht sein.

