Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Die Deutsche Bahn versucht mit einem ungewöhnlich hohen und frühen Lohnangebot, in den nächsten Wochen Arbeitskämpfe zu verhindern. Konkret hat der Konzern in der ersten Verhandlungsrunde am Donnerstag eine Gehaltserhöhung von elf Prozent angeboten. Zusätzlich soll es eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro geben. Das entspricht in etwa dem sehr hohen Lohnabschluss im öffentlichen Dienst, der erst nach vielen Warnstreiks zustande gekommen war.