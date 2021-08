Interview von Markus Balser und Alexander Hagelüken

Beim Treffen in seinem Berliner Büro wirkt Claus Weselsky sehr entspannt, obwohl er sich gerade mit Bahnstreiks den Zorn vieler Deutscher zuzieht. Im Gesicht hat der 62-Jährige eine Bräune, die er mit Gartenarbeit im Spreewald erklärt: "Das hat Abschaltfunktion." In seinen mutmaßlich letzten drei Jahren an der Spitze der Chef der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat er noch viel vor - und kündigt das rhetorisch gewohnt offensiv an.