Österreich:Um 6 Uhr morgens stellten die Russen das Gas ab

Von Caspar Busse, München

Dass es dann doch so schnell gehen würden, hatten nicht alle erwartet. Am frühen Samstagmorgen um sechs Uhr stellte der russische Gaskonzern Gazprom alle Lieferungen nach Österreich ein. Am Knotenpunkt in Baumgarten in Niederösterreich östlich von Wien, wo die Pipeline aus Russland über die Ukraine und die Slowakei ankommt, war plötzlich weitgehend Ebbe. Die Ankündigung kam von Gazprom nur zwölf Stunden vorher. Einige hatten damit gerechnet, dass der Schritt erst gegen Ende November kommen wird.