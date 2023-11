Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Namen der Verantwortlichen lauteten Cooper und Dieter, Gisela, Julia, Lucina und Olivia. So hatten die Meteorologen jene Hoch- und Tiefdruckgebiete getauft, die in den ersten Wochen des Jahres 2012 dafür sorgten, dass viele europäische Länder den kältesten Winter seit fünf Jahrzehnten erlebten. Flüsse froren zu, Dieselmotoren versagten ihren Dienst, mancherorts wurde das Erdgas knapp. Auch in Deutschland fiel das Thermometer im Februar örtlich auf fast minus 30 Grad Celsius, die mittlere Temperatur lag trotz deutlich milderer Werte in der zweiten Monatshälfte weit unter dem langjährigen Mittel.