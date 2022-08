Nach der Gasumlage kommt jetzt die sogenannte Bilanzierungsumlage. Was steckt dahinter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Michael Bauchmüller

Die Gaskundschaft stand noch unter dem Schock der ersten Gasumlage, der Kanzler startete zum Entlastungsangriff über die Mehrwertsteuer, da rollte vorigen Donnerstag still die nächste neue Belastung los: Eine sogenannte "Bilanzierungsumlage" kommt noch obendrauf, mit bis zu 0,57 Cent je Kilowattstunde Gas. Doch was ist das eigentlich? Und was bedeutet das für die Gaskunden? Ein Überblick.