"You'll never walk alone", kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an. Das soll besonders auch für Privathaushalte gelten.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Nach Monaten im Lockdown wollten viele Menschen diesen Sommer endlich wieder Geld ausgeben, nun aber ist Sparen angesagt: Die Preiskurven für Gas und Strom zeigen steil nach oben, mit mehreren Tausend Euro Mehrkosten müssen Verbraucher rechnen. Nun will die Bundesregierung von Oktober an auch noch eine Gasumlage einführen. Müssen Gashändler weggefallene russische Mengen aktuell teuer anderswo einkaufen, sollen sie diese Kosten künftig umlegen können - damit die Gasversorger nicht in Schieflage geraten und das Netz stabil bleibt. Was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet? Die wichtigsten Fragen und Antworten.