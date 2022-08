In Sankt Peter-Ording werben Gastronomen und Hoteliers mit Angeboten wie Wohnraum, Yogastunden oder E-Scootern um Mitarbeiter. Das passt zu den neuen Wünschen an Arbeitgeber.

Von Saskia Aleythe, St. Peter-Ording

Zum Strand sind es nur ein paar Minuten. Rauf auf den Deich, runter vom Deich, ab durch die Dünen. Dann blinzelt einem die Nordsee schon entgegen in Sankt Peter-Ording. Und in einem Häuschen unweit der Gezeiten leben 16 Menschen in einer Wohngemeinschaft in dieser recht exklusiven Lage. Im Garten zwei Strandkörbe und Liegestühle. Wer kann das schon von sich sagen, dass er vom neuen Arbeitgeber gleich ein möbliertes Zimmer zur Miete bekommen hat, den Strand um die Ecke?