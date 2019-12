Rostock (dpa/mv) - Fehlende Mitarbeiterwohnungen sind eines der Hauptprobleme bei der Fachkräftegewinnung im Gastgewerbe. Dem wolle das Wirtschaftsministerium mit einer neuen Richtlinie entgegenwirken, sagte Minister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch beim Branchentag des Gastgewerbes Mecklenburg-Vorpommern in Warnemünde. Darin gehe es um Zuwendungen des Landes zur Schaffung von Mitarbeiterwohnungen in Tourismus-Schwerpunktgemeinden.

Der Fachkräftemangel sei eines der Kernprobleme der Branche. "Ziel muss es sein, ein frisches, realistisches Bild der Berufsbilder aufzuzeigen, um junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen", sagte Glawe. In der Branche werde gearbeitet, wenn andere feiern oder Urlaub machen. Deshalb müssten die Rahmenbedingungen rund um den beruflichen Alltag stimmen, dazu gehöre das Thema Wohnen.