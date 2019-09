Artikel per E-Mail versenden

Magdeburg (dpa/sa) - Der Hotel- und Gaststättenverband Sachsen-Anhalt (Dehoga) befürchtet ein Kneipen- und Hotelsterben in den kommenden Jahren. Der Verband "sieht die Gefahr, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren weitere 25 Prozent der Gastronomie verschwinden", teilte der Landespräsident Michael Schmidt am Dienstag mit. Vor allem im ländlichen Raum seien viele Betriebe betroffen. Als einen Grund nannte er auch soziale Netzwerke im Internet, die den persönlichen Austausch vor Ort zunehmend ersetzten.

Zudem seien Kostendruck, Bürokratie und Demografie weitere Faktoren. Auch das Vereinsleben ziehe sich aus diesen Gründen aus den Kneipen zurück und Arbeitskräfte würden mancherorts dringend gesucht. Der Dehoga sieht darin auch Auswirkungen auf den Tourismus, da es an gastronomischen Angeboten an Rad- und Wanderwegen fehle.