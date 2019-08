Erfurt (dpa/th) - Im Frühjahr 2020 soll mit dem Bau des neuen Messe-Hotels in Erfurt begonnen werden. Das sagte der Investor Sven Köllmann von der Fibona AG laut eines Sprechers des Wirtschaftsministeriums am Montag in Erfurt. Geplant sei, dass das Hotel zur Bundesgartenschau 2021 in Erfurt fertig sei. Der Investor und Betreiber plant, am Messegelände für 16,5 Millionen Euro ein siebengeschossiges Haus mit 145 Gästezimmern und zusätzlichen Konferenzräumen zu bauen. Das Hotel soll im 3- bis 4-Sterne-Bereich liegen.