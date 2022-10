Gaspreise:Jetzt schnell rein in die Grundversorgung?

Jetzt schnell rein in die Grundversorgung?

Von Berrit Gräber

Auch wenn die Gasumlage vom Tisch ist, die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent gesenkt und ein Preisdeckel angekündigt worden ist: Für Millionen Kunden hat sich erst einmal nichts daran geändert, dass Gas wesentlich teurer geworden ist. Die teilweise um 100, 300 oder 500 Prozent erhöhten Abschläge werden noch eine Weile zu stemmen sein. Eine Kilowattstunde Gas hat im September im Durchschnitt 21,9 Cent gekostet, 232 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, so das Vergleichsportal Check24. Einen Ausweg aus der Misere kann momentan höchstens die regionale Grundversorgung bieten, die häufig noch bezahlbare Tarife aufruft. "Das kann die Rettung sein, muss es aber nicht", sagt Hans Weinreuter, Energieexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wer umsteigen will, sollte darauf achten, nicht in der teuren Ersatzversorgung zu landen - und erstmal auf weitere Preiserhöhungen gefasst sein.