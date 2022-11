Von Bastian Brinkmann

Viele Deutsche fragen sich gerade, was sie machen müssen, damit sie von der Gaspreisbremse profitieren. Eigentlich müssen sie dafür nichts machen, Staat und Energieversorger setzen die Bremse um. Nur eine Sache bleibt den Menschen leider nicht erspart: nachdenken. Die Mechanik der Gaspreisbremse ist kompliziert. In der öffentlichen Debatte haben sich bereits ein paar Missverständnisse festgesetzt. Mitglieder der Gas-Kommission, die sich die Bremse für die Bundesregierung ausgedacht haben, machen sich deswegen Sorgen. "Nur wenn die Menschen die Gaspreisbremse verstehen, können sie sich entsprechend verhalten und Gas sparen", sagt Christian Bayer, Ökonom an der Universität Bonn und Mitglied der Expertenrunde. Vier Mythen über die Gaspreisbremse und wie sie stattdessen wirklich funktioniert - so erklärt, wie es die Experten-Kommission beschlossen hat.