Warum Bayern an einem Gasspeicher in Österreich hängt

Nördlich von Salzburg befindet sich der zweitgrößte Speicher für Erdgas in Europa. Bislang war er fast leer, Österreich und Bayern stritten sich. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Von Caspar Busse, Haidach

Georg Schober hat schon als Kind hier auf den Wiesen gespielt, drumherum die grünen Hügel des Salzburger Lands, ganz in der Ferne sieht man die Alpen. Seine Eltern hatten einen Bauernhof, er ist hier in der Nähe des Ortes Straßwalchen aufgewachsen. Heute hütet der Ingenieur mit den grauen kurzen Haaren einen Schatz: Er ist Leiter des Gasspeichers Haidach, dem zweitgrößten in Europa. Das gesamte Gelände ist mit einem hohen Zaun umgeben, in der Mitte ragen Rohre und Werkshallen in den blauen Himmel. Alles ist ordentlich aufgeräumt, das Gras perfekt geschnitten, neben dem kleinen Verwaltungsgebäude gibt es einen Teich.