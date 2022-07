"Wir sind beim Gas in Europa aufeinander angewiesen"

Österreichs Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler will einen für Bayern wichtigen Gasspeicher anzapfen.

Interview von Hans-Peter Siebenhaar

Bei 38 Grad Celsius Außentemperatur kommt selbst die österreichische Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler, 44, in ihrem Ministerium in Wien nicht ohne eine Klimaanlage aus. Ihre Arbeitstage im achten Stock des Oktoneums aus den 80er-Jahren sind seit Beginn des Ukrainekriegs lang. Die ehemalige Lobbyistin der Umweltorganisation Global 2000, seit Kurzem auch Vize-Parteichefin der Grünen, spielt in der österreichischen Regierung bei der Bewältigung der Energiekrise eine zentrale Rolle.