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StromversorgungWer die Milliarden bekommt

Lesezeit: 3 Min.

Das Braunkohlekraftwerk der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) in in Jänschwalde. Dort soll künftig Erdgas zur Stromproduktion zum Einsatz kommen.
Das Braunkohlekraftwerk der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) in in Jänschwalde. Dort soll künftig Erdgas zur Stromproduktion zum Einsatz kommen.
Patrick Pleul

Neue Kraftwerke sollen künftig die Stromversorgung sichern, wenn Wind und Sonne nicht liefern. Jetzt ist klar, wer dafür Unterstützung vom Staat erhält – und wer vorerst leer ausgeht.

Von Michael Bauchmüller, Björn Finke und Nakissa Salavati

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Just dieser Dienstag ist wieder so ein Tag. Die Sonne scheint im November nicht mehr lang, der Wind bläst verhalten – und Kohlekraftwerke müssen mehr Strom liefern, damit für alle genug da ist. Jene Kohlekraftwerke, die aus Gründen des Klimaschutzes in den nächsten Jahren vom Netz gehen. Reserve tut not, etwa in Form von Gaskraftwerken, die in Flautezeiten einspringen können. Und wie der Zufall es will, entstehen einige davon in den deutschen Braunkohlerevieren.

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Anfang November sollen die Speicher eigentlich deutlich voller sein als derzeit. Warum das so ist und was das für die Versorgung bedeutet. Ein Überblick.

SZ PlusVon Nakissa Salavati

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