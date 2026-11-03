Neue Kraftwerke sollen künftig die Stromversorgung sichern, wenn Wind und Sonne nicht liefern. Jetzt ist klar, wer dafür Unterstützung vom Staat erhält – und wer vorerst leer ausgeht.

Just dieser Dienstag ist wieder so ein Tag. Die Sonne scheint im November nicht mehr lang, der Wind bläst verhalten – und Kohlekraftwerke müssen mehr Strom liefern, damit für alle genug da ist. Jene Kohlekraftwerke, die aus Gründen des Klimaschutzes in den nächsten Jahren vom Netz gehen. Reserve tut not, etwa in Form von Gaskraftwerken, die in Flautezeiten einspringen können. Und wie der Zufall es will, entstehen einige davon in den deutschen Braunkohlerevieren.