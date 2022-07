Die gedrosselten Lieferungen von Gazprom bringen den Düsseldorfer Energiekonzern Uniper (im Bild: die Zentrale in Düsseldorf) in schwere Nöte. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Mit dem Energiekonzern Uniper gerät das erste deutsche Unternehmen in Gasnöte. Es könnte der Beginn einer verhängnisvollen Kette sei, die bis zu den Verbrauchern reicht.

Kommentar von Michael Bauchmüller

Zwischenhändler leben immer gefährlich. Was sie anderen liefern sollen, müssen sie selbst erst mal bekommen. Mit beiden Seiten, ihren Kunden und ihren Lieferanten, schließen sie Verträge ab. Was aber, wenn sich ein Lieferant nicht mehr an den Vertrag hält?