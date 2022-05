Interview von Michael Bauchmüller und Max Hägler, Berlin

Frank Mastiaux, 58, ist einer der erfahrensten Energiemanager in Deutschland. Zu Beginn seiner Karriere war der promovierte Chemiker beim Mineralölkonzern Veba für den Einkauf von Öl zuständig - unter anderem für die Raffinerie in Schwedt. Als verantwortlicher Manager bei BP erlebte er, wie sich ein Schiff mit einer Ladung Flüssiggas an Bord vor der Küste Brasiliens selbständig machte. "Ruhig bleiben, selbst im Angesicht der größten Gefahr", lernte er damals. Und so hält er es auch bei der EnBW, dem drittgrößten deutschen Energiekonzern, den er noch bis zum Herbst als Vorstandschef führt.