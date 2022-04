Es liegt auch an der Industrie, dass die Bundesrepublik eine besonders starke Mittelschicht hat; Monteurin beim Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Es scheint auf der Hand zu liegen. Die Abhängigkeit von russischem Gas befeuert eine Debatte, ob Deutschlands Wirtschaft falsch aufgestellt ist. Also: Weg mit der Industrie, die (derzeit noch) das Gas des Aggressors Putin braucht! Dafür auf Dienstleistungen setzen, die eh im Trend liegen. Doch so ein Kurs wäre leichtfertig. Eine Deindustrialisierung verursacht dramatische Schäden - an Jobs, Zukunftsfähigkeit und Demokratie.