Kohlekraftwerk von Uniper in Gelsenkirchen: Der Energieversorger ist wegen ausbleibender Gas-Lieferungen aus Russland in Not.

Von Markus Balser und Caspar Busse

Als vor drei Wochen bekannt wurde, dass Russland die Gaslieferungen durch die Nord-Stream-Pipeline deutlich drosseln wird, schlug Klaus-Dieter Maubach bereits Alarm. "Wir sind in einer Ausnahmesituation, die Lage ist angespannt", warnte der Chef des Energieversorgers Uniper bei einer Tagung in Essen. Schon erhalte man so wenig Gas aus Russland wie noch nie in der mehr als 50-jährigen Geschichte - was erhebliche Folgen habe.

Die Lage verschlechterte sich nun schnell und so drastisch, dass Uniper an diesem Freitag den Staat um Hilfe bitten musste. Man habe bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt, teilte das Unternehmen in einer dürren Pflichtmitteilung mit. Ausgeschlossen ist dabei nichts. Unipers Vorschlag ziele auf eine "faire" Kostenverteilung und eine Aufstockung der Kreditlinie durch die staatliche Förderbank KfW. Auch ein milliardenschwerer Einstieg des Bundes bei Uniper sei möglich, hieß es weiter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will eine Pleite des angeschlagenen Gasversorgers in jedem Fall verhindern. "Wir werden nicht zulassen, dass ein systemrelevantes Unternehmen in Insolvenz geht und infolgedessen der globale Energiemarkt in Turbulenzen gerät", sagte der Grünen-Politiker am Freitag.

In der Pandemie hatte sich die Bundesregierung mit Milliarden unter anderem an der Fluggesellschaft Lufthansa beteiligt und den Touristikkonzern Tui stabilisiert, die Maßnahmen waren umstritten, haben aber beiden Unternehmen aus der Krise geholfen. Die Unterstützung ist inzwischen zu größeren Teilen zurückgezahlt. Zuletzt hieß es, der Bund könnte auch dem Gashändler Verbundnetz Gas (VNG) mit einer Bürgschaft helfen.

Das börsennotierte Unternehmen Uniper ist in mehrheitlichem Besitz des finnischen Konzerns Fortum. Dieser erklärte, mit der Bundesregierung werde ein Umbau Unipers erörtert, durch die Geschäftstätigkeiten in Deutschland gebündelt und mit dem Bund abgesichert werden könnten. In deutschen Regierungskreisen hieß es dazu, Fortum wolle das verlustträchtige Deutschlandgeschäft übertragen und den Rest des Konzerns weiterführen. Offenbar gibt es in der Regierung aber Zweifel an dieser Lösung. Man müsse sich das sehr genau ansehen, hieß es. Vor allem bei den Grünen gibt es Widerstände, bei einem Unternehmen einzusteigen, das auch ein Atomkraftwerk betreibt.

Uniper ist der größte ausländische Kunde des russischen Gazprom-Konzerns. Eigentlich hat das Unternehmen langfristige Lieferverträge zu festen Preisen mit den Russen. Doch weil Gazprom derzeit weniger liefert, muss Uniper Gas zukaufen und die Ausfälle zu den stark gestiegenen Kosten am Markt ausgleichen. An viele Kunden kann das Unternehmen die Kosten aber nicht weitergeben. Die Folge: Das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr.

Der Konzern gilt jedoch als systemrelevant. Das Unternehmen mit rund 11 500 Beschäftigten gehört zu den größten Stromerzeugern in Deutschland. Es spielt auch mit seinen Gasspeichern eine wichtige Rolle bei der Absicherung der Versorgung Deutschlands für den Winter. Uniper mit Hauptsitz in Düsseldorf ist 2016 als Abspaltung von Eon entstanden und umfasst auch Teile der ehemaligen Ruhrgas. Der Außenumsatz wird mit 164 Milliarden Euro angegeben. Der Konzernname ist ein Kunstbegriff und setzt sich aus den Worten "unique" (einzigartig) und "performance" (Leistung) zusammen.

Das Unternehmen stehe "unter extremen finanzielle Druck"

Einzigartig ist nun allerdings vor allem die desolate wirtschaftliche Lage. "Als Deutschlands größter Gasimporteur ist Uniper am stärksten von der Drosselung der russischen Gaslieferungen betroffen und steht daher unter extremem finanziellen Druck", erklärte Mehrheitsaktionär Fortum. Es gebe noch keine Entscheidungen über eine mögliche Lösung. Die Gespräche seien "konstruktiv". Bundestag und Bundesrat hatten zuvor gesetzliche Änderungen beschlossen, um Hilfen des Bundes für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern.

Die nächsten Tage gelten in der Frage als entscheidend, wie dramatisch die Gasengpässe in Deutschland in den nächsten Monaten noch werden. Von Montag an wird die wichtige Pipeline Nord Stream 1 gewartet. Ab dann fließt gar kein Gas mehr durch die Röhre. Eigentlich eine Routinesache, doch in der Bundesregierung wird befürchtet, dass Russland den Gashahn nach Ende der für zehn Tage geplanten Maßnahmen nicht wieder aufdreht.

Denn schon seit Mitte Juni fließen nur noch 40 Prozent der üblichen Gasmenge durch die Pipeline. Angeblich, weil kanadische Sanktionen die Rückkehr einer Siemens-Turbine behindern, die dort gewartet wird. Siemens hält das für einen Vorwand. Um dem Kreml den Vorwand zu nehmen, versucht Deutschland Kanada zur Lieferung zu bewegen. Es gebe positive Signale, sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag.