Die Monopolkommission buchstabiert in einem Bericht an das Wirtschaftsministerium aus, wie sich die Energiepreise in den Griff bekommen lassen. Nur zum geplanten Industriestrompreis schweigt sie lieber.

Wie sehr sich ein Markt in weniger als 20 Jahren ändern kann, lässt sich am Wirken der Monopolkommission ablesen. 2007 erstellten die Wettbewerbsberater des Bundes ihr erstes „Sektorgutachten“ über den Energiemarkt. Die Analyse war vernichtend. Es zeige sich, dass auf den Strom- und Gasmärkten „noch immer nicht von einem funktionsfähigen Wettbewerb gesprochen werden kann“, hieß es damals. Zu stark seien die Unternehmen verflochten, zu wenige Verbraucher wagten einen Wechsel der Anbieter.