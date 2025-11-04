Zum Hauptinhalt springen

EnergiemarktSo klappt die Energiewende

Lesezeit: 3 Min.

Eine Frau mit einem Smartphone an einer Ladesäule.
Eine Frau mit einem Smartphone an einer Ladesäule. (Foto: Jose Carlos Ichiro/IMAGO/Westend61)

Die Monopolkommission buchstabiert in einem Bericht an das Wirtschaftsministerium aus, wie sich die Energiepreise in den Griff bekommen lassen. Nur zum geplanten Industriestrompreis schweigt sie lieber.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Wie sehr sich ein Markt in weniger als 20 Jahren ändern kann, lässt sich am Wirken der Monopolkommission ablesen. 2007 erstellten die Wettbewerbsberater des Bundes ihr erstes „Sektorgutachten“ über den Energiemarkt. Die Analyse war vernichtend. Es zeige sich, dass auf den Strom- und Gasmärkten „noch immer nicht von einem funktionsfähigen Wettbewerb gesprochen werden kann“, hieß es damals. Zu stark seien die Unternehmen verflochten, zu wenige Verbraucher wagten einen Wechsel der Anbieter.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite