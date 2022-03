Von Michael Bauchmüller, Bastian Brinkmann und Benedikt Müller-Arnold

Dieser Tage reist Robert Habeck dem Gas hinterher. In Norwegen holte der Bundeswirtschaftsminister die Zusage ab, man werde die Förderung aufstocken. Im holsteinischen Brunsbüttel beklagte der Grüne die Bräsigkeit deutscher Behörden, was die Genehmigung eines Flüssiggas-Terminals (LNG) angeht. Und am Wochenende ist Habeck in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs - die Scheichtümer sollen eben dieses LNG liefern. Es wäre eine Antwort auf Habecks Horrorszenario: ein Embargo auf russische Energieimporte.