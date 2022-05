Von Thomas Fromm, Alexander Hagelüken und Benedikt Müller-Arnold

Dirk Lange führt eine der erfolgreichen Familienfirmen, die Deutschlands Wirtschaft stark machen. Die Mühlen- und Nährmittelwerke Jäckering im westfälischen Hamm verarbeiten jährlich Tausende Tonnen Weizen. Daraus gewinnen sie Stärke, die Pappkartons den nötigen Halt verleiht. Lange steht da in seinem grauen Anzug, 22 Jahre ist er schon in der Firma, ein groß gewachsener Mann, der in kurzen Sätzen spricht, westfälisch-nüchtern. Das passt zu seinem Thema, das nüchtern ist, um nicht zu sagen: ernüchternd.