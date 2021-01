Von Harald Freiberger

Allein schon die Namen: Der erfolgreichste sogenannte Neobroker in den USA nennt sich Robinhood. Über die Online-Plattform können Anleger mit wenigen Wischern auf dem Smartphone einfach, schnell und günstig Aktien oder Fonds kaufen und verkaufen. Vor allem junge Leute nehmen das Angebot in Massen an. Sie traden wie verrückt, und sie fühlen sich gut dabei. Das hat auch mit dem Namen zu tun: Robin Hood war ein Kämpfer für die Entrechteten, er hat das Geld der Reichen an die Armen verteilt. Mit der neuen Plattform, so suggeriert es der Name, können nun endlich auch kleine Leute an der Börse gewinnen, es ist nicht länger nur Sache der Reichen.