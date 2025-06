Von Mirjam Hauck und Nils Heck

Einfach mal fünf Minuten abschalten. Es ist dieser Gedanke, den viele Menschen jeden Tag haben, auf dem Sofa, in der U-Bahn oder in der Mittagspause im Café. Dann zücken sie ihr Smartphone und öffnen ein buntes Videospiel, in dem man über Hindernisse hüpfen, Städte aufbauen oder andere plattmachen muss. Doch was harmlos aussieht, ist oft eine Falle der Anbieter: Mit geschicktem Design und psychologischen Tricks wollen sie die Spieler dazu bringen, immer häufiger und immer mehr Geld in der App zu versenken. Für höhere Level, die schönere Rüstung oder einfach, damit es nicht mehr ganz so schwierig ist, das Monster zu besiegen. So zumindest der Vorwurf der Verbraucherschützer.