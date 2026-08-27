Bei der Gamescom 2026 fällt vor allem auf, wer nicht dort ist. Die gesamte Gamingwelt wartet schließlich auf ein Spiel, und zwar auf „Grand Theft Auto 6“ von Rockstar Games. Der Titel erscheint im November 2026 und dürfte mit geschätzten Entwicklungskosten von mehr als einer Milliarde US-Dollar wohl das teuerste Videospiel aller Zeiten werden. Doch bei der weltweit größten Besuchermesse für Videospiele lässt sich Rockstar Games nicht blicken. Stattdessen veröffentlichte das Unternehmen am Donnerstag einen halbstündigen Einblick ins Spiel, zuerst auf Netflix und später auf Youtube.