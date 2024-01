Signa:Galeria steht auf der Kippe

Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Kreisen rund um das Unternehmen bereitet Galeria Karstadt Kaufhof gerade unter Hochdruck seine dritte Insolvenz innerhalb von drei Jahren vor. Ein Insolvenzantrag erfolge in der kommenden Woche "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit", sagte am Freitag eine mit den Vorgängen vertraute Person der SZ. Mehrere weitere Quellen rund um das Unternehmen bestätigten Gespräche, die in diese Richtung deuteten. Der Warenhauskonzern selbst wollte sich dazu nicht äußern.