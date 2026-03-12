Gilt hier das abgenutzte Sprichwort, aus der Not eine Tugend machen? Oder ist die Aktion einfach nur peinlich für einen Einzelhandelsriesen, der 83 Warenhäuser in 70 Städten betreibt? Seit Monaten funktionieren einige Rolltreppen in der Galeria-Filiale in der Nürnberger Fußgängerzone nicht. Fehlt etwa das Geld für die Reparatur? Im Januar war von Wartungsarbeiten die Rede. Diese Woche wurde Kunden erzählt, es gebe Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen. Um das Übel zu kaschieren, haben die Mitarbeiter eine Rolltreppe bunt dekoriert, mit Puppen, Pappmaché, Schulranzen, Rabattschildern und sogar einem Scheinwerfer, der alles in Blau taucht.