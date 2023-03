Das Karstadt-Kaufhaus an der Lorenzkirche ist einer von drei gefährdeten Standorten in Nürnberg.

Von Michael Kläsgen, Nürnberg

Thomas Vieweg war 35 und hatte gerade mit seiner Frau entschieden, ein Haus zu bauen. Da brach die erste Insolvenz über seine Familie herein. 2009 war das. Da hatte er schon zwei Kinder und war normales Betriebsratsmitglied in der Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche in Nürnberg. Da arbeitet er heute noch, in der Herrenoberbekleidung.