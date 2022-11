Kommentar von Michael Kläsgen

Die Idee des Kaufhauses war einmal, so muss man das wohl sagen, revolutionär. Dort fand man alles unter einem Dach, was damals neu, innovativ und anderswo kaum zu haben war. Zudem konnte man es anfassen, sich selber bedienen und es standen für alle gleichermaßen geltende Preisschilder an der Ware. Es war das Ende der sozialen Diskriminierung über Preise, auch das Ende vieler umliegender Händler, Schneider, Tischler und Schuster. Und es war ein Fest für Kundinnen und Kunden. Émile Zola hat das in seinem Roman "Das Paradies der Damen" 1884 vortrefflich für Paris beschrieben.