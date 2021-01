Von Michael Kläsgen

Die Essener Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Personen aus der Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung eingeleitet. Das bestätigte die Behörde der Süddeutschen Zeitung auf Anfrage. Die Ermittler gehen dem Vorwurf nach, wonach GKK bereits im Januar 2020 und nicht erst im März 2020 zahlungsunfähig gewesen sein soll. Der Warenhauskonzern hatte Wochen später, Anfang April, einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt.

Ein Indiz für die Insolvenzverschleppung ist, dass GKK Sozialabgaben in mehreren Fällen schon von Januar 2020 an nicht mehr gezahlt habe. In der Strafanzeige wird dem Unternehmen auch zur Last gelegt, bereits im Februar 2020 vor Gericht ausgehandelte Vergleichsangebote nicht mehr entrichtet zu haben. Dabei geht es in Einzelfällen um bis zu 90 000 Euro für langjährige Mitarbeiter.

Im Zuge der Insolvenz wurden Tausende Mitarbeiter entlassen, viele von ihnen erhielten bis heute keine Abfindung. Wie viele es genau sind, ist nicht geklärt. Der Schaden für die Entlassenen insgesamt könnte sich aber auf eine höhere einstellige Millionensumme belaufen. Auch die auf Kosten der Beschäftigten im Insolvenzplan festgelegten Quotenzahlungen von bis zu vier Prozent der Ursprungssumme sollen bislang nicht geflossen sein.

GKK wird auch vorgeworfen, die vereinbarten Abfindungssummen zwar zum Teil bereits auf der Gehaltsrechnung der Mitarbeiter vermerkt, die Überweisung aber bis heute nicht getätigt zu haben. Die Polizei will zur Klärung der Vorwürfe Mitte Februar zunächst einen Zeugen vorladen.

Die Bundesregierung hatte am Mittwochabend beschlossen, Galeria Karstadt Kaufhof mit einem Darlehen von bis zu 460 Millionen Euro zu unterstützen. Die Hilfsmaßnahme sei an umfangreiche Auflagen und rechtliche Vorgaben geknüpft und das Unternehmen entrichte eine angemessene Verzinsung, teilte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums mit.