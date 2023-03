Von Michael Kläsgen

Wochenlang wurde darüber spekuliert, jetzt hat Galeria Karstadt Kaufhof bekannt gegeben, wie viele weitere Filialen der Warenhauskonzern nach der Insolvenz 2020 schließen will: 52. Ursprünglich bedroht von Schließungen waren nach Angaben des Gesamtbetriebsrats (GBR) anfangs 81 Filialen. Zuletzt gab es noch 129 Filialen in 96 deutschen Städten. Zwei ehemalige Kaufhof-Standorte in Halle und Hannover machten im Dezember und Januar dicht. Galeria will zudem mehr als 5000 der insgesamt 17 400 Arbeitsplätze abbauen. In den 52 Schließungsfilialen seien nach GBR-Angaben derzeit 2800 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Doch gekündigt wird nicht nur Beschäftigten in den Filialen, sondern auch vielen Mitarbeitern in der Essener Zentrale.