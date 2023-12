Einzelhandel:Galeria bereitet sich auf die dritte Insolvenz vor

Auch hier soll bald Schluss sein: Die Galeria an der Wilmersdorfer Straße in Berlin steht vor der Schließung.

Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

Am Donnerstag hat die Signa Prime Selection AG beim Handelsgericht in Wien Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt, an diesem Freitag wird die Signa Development Selection AG folgen. Die beiden Firmen, bis dato zentrale Gesellschaften im Immobilien-Imperium des österreichischen Investors René Benko, sind zahlungsunfähig, glauben allerdings, sich unter dem staatlichen Schutzschirm erholen zu können.