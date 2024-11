Im Warenhaus geht die Angst um. Die verbliebenen Beschäftigten zeigen sich opferbereit. Aber was kommt nach Weihnachten? Ausgerechnet ein Deal mit dem Discounter Lidl versprüht einen Hauch von Optimismus.

Von Michael Kläsgen

Es hätte eigentlich alles gut werden sollen mit den neuen Eigentümern Richard Baker und Bernd Beetz. Drei Insolvenzen in drei Jahren – viel schlimmer konnte es kaum kommen. Seit August haben nun die beiden Neuen das Sagen in dem zusammengeschrumpften Warenhaus; der New Yorker Dandy Baker, Chef der US-Investmentgesellschaft NRDC und der Fußball-Mäzen und Unternehmer Beetz mit seiner Beteiligungsfirma. Doch gut ist noch lange nichts.