„Ich bin ein Kind des Einzelhandels“, sagt Tilo Hellenbock, 50, gleich zu Beginn und verweist auf seine berufliche Vergangenheit bei Peek & Cloppenburg und die vergangenen gut fünf Jahre bei Galeria. Sein Kollege Oliver Sailer, 53, hat seine Erfahrungen unter anderem beim Werkstattfilialisten ATU, beim Versandhaus Walz und der untergegangenen Weltbild-Kette gesammelt. Gemeinsam bilden sie seit 1. Mai die Doppelspitze der Warenhauskette Galeria, der eine als Chief Operating Officer, der andere als Finanzchef. Jene Warenhauskette, die im Januar 2024 im Zuge der Benko-Krise in die Insolvenz rutschte und nach einer Schrumpfkur im Juli 2024 von amerikanisch-deutschen Investoren übernommen wurde. Der SZ geben sie exklusiv ihr erstes gemeinsames Interview – per Video.