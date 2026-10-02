Seit 2020 hat Galeria alle zwei Jahre einen Insolvenzantrag gestellt. Am Freitag war es wieder so weit: Die Warenhauskette beantragte beim Amtsgericht Düsseldorf das vierte Insolvenzverfahren in sechs Jahren. Nach der vorerst letzten Insolvenz 2024 war die Firmenzentrale von Essen nach Düsseldorf verlegt worden. Nun ist zu erwarten, dass ein ähnliches Prozedere wie bei den vorangegangenen Pleiten abläuft. Allerdings: Nach der Insolvenz 2024 schlossen neun der damals noch 92 Filialen. Diesmal könnten mehr als 30 Schließungen folgen.