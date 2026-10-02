Zum Hauptinhalt springen

WarenhausketteDas sind die Gründe für Galerias neues Insolvenzverfahren

Lesezeit: 3 Min.

Der Vermieter von Galeria am Alexanderplatz in Berlin ist auf eine erneute Insolvenz vorbereitet.
Der Vermieter von Galeria am Alexanderplatz in Berlin ist auf eine erneute Insolvenz vorbereitet.
Fabrizio Bensch/REUTERS

Die Warenhauskette beantragt das vierte Insolvenzverfahren in sechs Jahren. Es drohen mehr als 30 Schließungen. Die Ursachen liegen nicht allein im schwachen Konsum.

Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

SZ bei Google bevorzugen

Seit 2020 hat Galeria alle zwei Jahre einen Insolvenzantrag gestellt. Am Freitag war es wieder so weit: Die Warenhauskette beantragte beim Amtsgericht Düsseldorf das vierte Insolvenzverfahren in sechs Jahren. Nach der vorerst letzten Insolvenz 2024 war die Firmenzentrale von Essen nach Düsseldorf verlegt worden. Nun ist zu erwarten, dass ein ähnliches Prozedere wie bei den vorangegangenen Pleiten abläuft. Allerdings: Nach der Insolvenz 2024 schlossen neun der damals noch 92 Filialen. Diesmal könnten mehr als 30 Schließungen folgen.

Zur SZ-Startseite

Reden wir über Geld
:„René Benko hat keine Freunde“

Fressnapf-Gründer Torsten Toeller ist einer der reichsten Deutschen. Ein Gespräch über seine Millionenverluste beim Bankrotteur René Benko, Diamanten für Katzen – und darüber, warum er mehr Leistungsdenken fordert.

SZ PlusInterview von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite