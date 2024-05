Der Neustart nach der dritten Insolvenz gerät bei Galeria zu einer holprigen Angelegenheit. Noch sind die neuen Eigentümer Bernd Beetz und Richard Baker offiziell gar nicht an Bord, da herrscht schon wieder Unruhe in der Belegschaft und vor allem bei der Gewerkschaft Verdi. Denn Beetz und Baker schaffen faktisch den Aufsichtsrat der Warenhauskette ab. Grund ist, dass die Rechtsform des Konzerns in eine im steuerbegünstigten Luxemburg ansässige Sarl & Co KG umgewandelt werden soll. Diese Rechtsform sieht keinen Aufsichtsrat vor. Zuerst hatte das Manager Magazin darüber berichtet.