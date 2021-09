Interview von Alexander Mühlauer, London

Gabriel Krauze hat sich drei Worte auf seine rechte Hand tätowieren lassen: "Who they was". So heißt sein autobiografischer Roman, mit dem er auf der Longlist für den renommierten Booker Prize landete. Auf Deutsch ist das Buch nun unter dem Titel "Beide Leben" bei Kein & Aber erschienen. Krauze, 35 Jahre alt, erzählt darin von seinem Leben als Drogendealer und Gangmitglied in London. Und von seinem Leben als Literaturstudent. Zum Interview ist er in ein Café an der Fulham Road im Westen Londons gekommen. Er bestellt einen Tee. Wenn er lächelt, blitzen seine Zähne.