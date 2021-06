Kommentar von Cerstin Gammelin

Falls es ein Naturgesetz geben sollte, wonach sich politische Erfolge automatisch in Wählergunst umwandeln, müsste Olaf Scholz im Juli einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Denn so, wie es jetzt aussieht, könnte in sechs Wochen eine globale Steuerreform beschlossen werden, die das Prädikat historisch verdient. Und von der der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat für sich reklamieren kann, sie maßgeblich mit angestoßen zu haben. Die Rede ist von der Einführung einer globalen Mindeststeuer.

Wenn man weiß, dass bei diesem Thema jahrzehntelang nichts ging, sind die Fortschritte nun geradezu schwindelerregend. Am Wochenende beim Treffen der G7 erschien es fast wie reine Formsache, dass sich die Finanzminister der wichtigsten Staaten der westlichen Welt auf die Steuer einschworen. Künftig sollen Unternehmen einen Mindestsatz an Steuern zahlen, mindestens fünfzehn Prozent sind avisiert. Selbst wenn es etwas mehr oder weniger werden, an dem gewaltigen Fortschritt ändert das nichts. Gelingt es, diese Mindeststeuer zu beschließen, wäre Schluss mit Steuerdumping. Schluss mit unfairem Wettbewerb über die niedrigsten Steuern, die sich auswirken auf Löhne, Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheiten. Die Mindeststeuer bildete eine Untergrenze für die nationalen Steuersätze, drunter ginge nichts, drüber schon. Das goldene Zeitalter der Steueroasen wäre vorbei. Der Mindestsatz würde auch gelten für die Kanalinseln, die Bahamas, Delaware oder Luxemburg.

Die Reform beschert dem Bundesfinanzminister unerwartet doch noch ein exzellentes Arbeitszeugnis. Scholz hatte sich in seiner Amtszeit einigen Steuervorhaben verschrieben, ohne dass er Erfolg gehabt hätte. Man erinnere sich an die kläglich verendete Finanztransaktionsteuer oder die unerledigt gebliebene Abschaffung der pauschalen Besteuerung von Kapitalerträgen. Das mag nicht an ihm gelegen haben, sondern an fehlenden Mehrheiten in Europa und in der Koalition. Dass er sich mit seiner Idee einer Mindeststeuer wohl gleich weltweit Gehör verschaffen kann, liegt freilich nicht an seiner neuen Durchsetzungskraft als Kanzlerkandidat, sondern daran, dass der mächtigste globale Player, US-Präsident Joe Biden, die Mindeststeuer auch braucht: zur Finanzierung seines geplanten billionenschweren Infrastrukturprogramms.

Hunderte Milliarden Euro landen jährlich in Steueroasen - mit der Mindeststeuer zöge eine Trockenzeit ein, dafür sprudelte es in der Staatskasse.

Man muss Scholz zugestehen, dass er mit der Idee der Reform der Steuerregeln das richtige Gespür hatte. Die bisherigen stammen aus den frühen Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Jedes Land konnte so viel Steuern erheben wie es wollte. Und erhoben wurden sie dort, wo die Unternehmen ihren Sitz hatten. Wegen dieser Regeln zahlen die deutschen Autobauer, die ihre Wagen weltweit verkaufen, in Deutschland einen erheblichen Teil ihrer Steuern. Wegen dieser Regeln zahlen andererseits US-Tech-Konzerne, jenseits der USA, oft gar keine Steuern. Amazon hat es geschafft, trotz des corona-bedingten Rekord-Umsatzes im vergangenen Jahr einen Verlust in Europa auszuweisen. Ökonomen rechnen mit mindestens 200 Milliarden Dollar jährlich, die den Staaten wegen der ausgetüftelten Steuervermeidungskonzepte flöten gehen. Jede Debatte um Steuererhöhungen erübrigte sich, würden diese Gelder an die Haushaltskassen abgeführt. Die Mindeststeuer wäre ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit, global wie national.

Wenn es um die künftige Aufteilung der Steuern geht, wird es knifflig

Noch aber ist es nicht die Zeit, in Jubel zu verfallen. Denn wenn es um die künftige Aufteilung der Steuern geht, wird es knifflig für den deutschen Minister. Die USA drängen auch darauf, dass die Unternehmen nicht mehr nur in ihrer Heimat Steuern abführen, sondern auch in jenen Ländern, in die sie ihre Produkte liefern. Apple würde auch in Staaten besteuert, in denen iPhones nur verkauft, nicht aber hergestellt werden; Länder mit großen Märkten wie China würden davon profitieren. Stellte man komplett darauf um, müssten die Unternehmen der Exportnation Deutschland wohl künftig außerhalb der Heimat mehr Steuern zahlen. Bisher ist diese Umstellung nicht geplant. Die neue Aufteilung soll nur für die weltweit mit Abstand größten und profitabelsten Unternehmen gelten - deutsche sind nicht darunter.

Für den Kandidaten Scholz sieht es also auf der politischen Habenseite nicht schlecht aus. Mit dem Glück des Zufalls kann er zwei Monate vor der Bundestagswahl darauf verweisen, maßgeblich eine globale Steuerreform für mehr Gerechtigkeit angestoßen zu haben. Nun braucht er noch das Glück des Tüchtigen, damit sich die historische Leistung am Wahltag in Kreuzchen für die SPD niederschlägt.