Was die FTI-Pleite bedeutet

Von Lea Hampel, Sonja Salzburger

Claudia Bögl macht sogar noch Witze. „Krisenmanagern, das bin ich jetzt wieder“, sagt sie und lacht. Seit Montagmittag weiß die Reisebürobesitzerin aus Schliersee von der Insolvenz von Europas drittgrößtem Reiseanbieter FTI. Und seitdem macht sie das, was sie in den vergangenen Jahren so oft getan hat: Umbuchen, neu buchen, beruhigen, beschweren, mailen. Krisen managen eben. „Mich kann nach der Thomas-Cook-Pleite und Corona nichts mehr aus der Ruhe bringen“, sagt sie und lacht wieder.