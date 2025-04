Von Sonja Salzburger

Die Koffer waren bereits gepackt, die Münchner Familie hatte sich so auf den zweiwöchigen Familienurlaub gefreut. Doch nur einen Tag bevor die Großeltern mit Tochter, Schwiegersohn und den beiden Enkeltöchtern in den Flieger nach Mallorca steigen wollten, meldete FTI Insolvenz an, der Urlaub wurde abgesagt. „Für unsere vierjährige Enkelin wäre es die erste Flugreise gewesen“, erzählt Aloisia K., 67, die ihren vollständigen Nachnamen nicht veröffentlicht sehen will. „Sie war so enttäuscht.“ Für sie selbst war die Absage ebenfalls schmerzhaft, auch finanziell. Rund 5700 Euro hatte die Rentnerin für die Pauschalreise gezahlt, in dem Glauben, dass sie das Geld im Falle einer Insolvenz zurückbekommen würde. Doch Aloisia K. wartet noch immer auf ihr Geld und ist damit nicht allein.