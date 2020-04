Mit 40 in Rente? Von wegen

Lars Hattwig hat sich gerade eine Quarantäne auferlegt. Doch er isoliert sich nicht nur vor anderen Menschen, wie das die meisten gerade wegen der Corona-Krise tun müssen. Er hält sich auch möglichst fern von schlechten Nachrichten, besonders von denen auf dem Finanzmarkt. "Was ich gerade nicht hören will, sind irgendwelche Crash-Prognosen", sagt der 49-Jährige. Auf seinem Depot sieht er schon selbst, dass die Kurse in den vergangenen Wochen zwischenzeitlich stark gefallen sind, "meine Aktien haben schon gelitten", sagt er. Da braucht er nicht noch mehr Endzeitstimmung.