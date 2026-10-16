Der deutsche Staat schenkt bald allen Kindern ab dem sechsten Lebensjahr 120 Euro im Jahr an Förderung. Dieses Geld fließt in ein Depot, das die Grundlage für die künftige private Altersvorsorge der Kinder sein soll und wird dort in Aktienfonds oder ETFs investiert. Zusätzlich dürfen die Eltern noch bis zu 570 Euro im Monat oder 6840 Euro im Jahr bis zum 18. Lebensjahr dazu geben. Geht man davon aus, dass der Aktienmarkt auch weiterhin etwa sechs bis sieben Prozent an Rendite nach Kosten im Jahr erzielt, können Kinder so an ihrem 65. Geburtstag zwischen 32 000 Euro und 1,8 Millionen Euro in ihrem Depot liegen haben.