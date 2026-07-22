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AltersvorsorgeSo funktioniert die Frühstart-Rente

Lesezeit: 3 Min.

Statt eines Sparschweins sollen Kinder demnächst Wertpapierdepots bekommen - mit Förderung vom Staat.
Statt eines Sparschweins sollen Kinder demnächst Wertpapierdepots bekommen - mit Förderung vom Staat. Patrick Pleul

Ab dem kommenden Jahr sollen Sechsjährige monatlich zehn Euro vom Staat für ihre Altersvorsorge erhalten. Was Eltern dazu wissen sollten.

Von Gunnar Herrmann

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Es ist der nächste Schritt hin zu einer verbesserten privaten Altersvorsorge in Deutschland: Mit der Frühstartrente soll künftig jedes Kind von sechs bis 18 Jahren zehn Euro im Monat vom Staat bekommen, die in einem Vorsorgedepot angespart werden. Bekannt sind die Pläne schon länger, das Finanzministerium gab am Mittwoch nun einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung, aus dem sich erste Details der neuen Förderung ersehen lassen.

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