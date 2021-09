Von Benjamin Emonts

Jetzt richtig vorsorgen Die große SZ-Serie "Jetzt richtig vorsorgen" erklärt, was Sie vor der Bundestagswahl zum Thema Rente wissen müssen, und zeigt auf, wer wie am besten fürs Alter vorsorgen kann. Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Mareile Wiegmann weiß genau, wie ihr Leben später mal aussehen soll: Mit ihrem Partner und ein, zwei Kindern will die junge Frau in einem Haus auf dem Land wohnen. In ihrem Garten leben Ziegen und Hühner, es gedeihen selbstgepflanzte Tomaten, Zucchini und Sträucher mit Beeren. Die Familie versorgt sich größtenteils selbst, nebenher engagiert sich Wiegmann bei sozialen Projekten. Keine Überstunden, kein stressiger Job, sondern nur das machen, worauf sie Lust hat - so ist zumindest die Traumvorstellung. Ermöglichen soll ihr dieses Leben die finanzielle Freiheit, für die Wiegmann schon seit Jahren hart schuftet. Die 29-Jährige gehört zur Bewegung des "Frugalismus". Sie ist einer jener Menschen, die mit spätestens 40 Jahren ausgesorgt haben wollen.